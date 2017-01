Après Green Room, Jeremy Saulnier va explorer le territoire des loups

Après les acclamés Blue Ruin et Green Room, Jeremy Saulnier revient aux affaires, avec un nouveau film, qui s’annonce riche de grands espaces, de sauvagerie et d’animalité. Miam.

C’est un des espoirs les plus excitants du cinéma de genre international, qui s’est rapidement imposé comme un cinéaste créatif et rigoureux, capable d’incarner aussi bien une violence graphique, brute, que les tourments d’âmes humaines amenées au bord de leur point de rupture. Autant dire que depuis Green Room, Jeremy Saulnier est devenu synonyme de sensations fortes et de cinéma radical. Un constat qui ne devrait pas changer avec son prochain film.

Le tournage de Hold the Dark commencera le 27 février prochain, sous l’égide de Netflix, et il s’agit sans doute du projet le plus excitant de son auteur à ce jour. Le métrage sera l’adaptation du stupéfiant roman de William Giraldi, traduit chez nous sous le titre Aucun Homme ni Dieu. Il y est question du grand Nord, d’un petit village où trois enfants ont été emportés par les loups, de parents désespérés, faisant appel à un spécialiste des animaux sauvages pour les aider à retrouver les restes de leur fils.

S’en suivra une plongée inexorable dans l’enfer blanc, son règne animal, menacé par une animalité bien humaine, empire d’un froid dévorant. On vous recommande chaudement la lecture de ce texte impressionnant, en forme de quête aveuglante et crépusculaire. On parie qu’elle nourrira goulument votre impatience de découvrir le prochain long-métrage de Jeremy Saulnier.

Et ceux qui se souviennent comment le metteur en scène avait su traduire la violence des attaques animales dans ses précédents travaux risquent fort d’en frissonner d’avance.