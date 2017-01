Chantons sous la pluie, Boogie Nights, West Side Story : les références de La La Land dans une magnifique vidéo

Damien Chazelle rend un vibrant hommage au cinéma dans La La Land.

Avant l’arrivée des gros blockbusters estampillés Marvel, DC ou autres de 2017 (et on sait qu’ils vont être très nombreux), le phénomène de ce début d’année s’appelle La La Land. Cette comédie musicale entrainante et mélancolique est une ode au cinéma et à Hollywood.

Le réalisateur Damien Chazelle s’est inspiré des plus grands classiques américains pour son nouveau long-métrage. De Boogie Nights à Moulin Rouge ! en passant par les inévitables Chantons sous la pluie ou Demoiselles de Rochefort, le cinéaste leur rend un vibrant hommage. Une internaute s’est donc amusée à mettre en parallèle les scènes de La La Land et celles des films dont elles s’inspirent. Magnifique.

Le film est sorti en salles ce mercredi et si vous en avez déjà marre que tout le monde parle de cette comédie musicale, on préfère vous le dire tout de suite, ça ne va pas s’arrêter de sitôt. Avec 5285 entrées sur 31 copies à Paris à 14h, La La Land semble parti pour mener le box-office un long moment. Pour vous donner une idée, Rogue One avait fait 6478 entrées à la même heure en décembre dernier.