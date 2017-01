Ghost in the Shell nous tease avec un poster animé qui pète les oreilles

Ghost in the Shell, c'est un peu la grosse classe, surtout depuis le film de Mamoru Oshii en 1995. Alors, forcément, quand Hollywood y pose ses gros doigts, on a peur. Et pas qu'un peu. Mais, si ça se trouve, ça va être très bien...

Parce que bon, une fois digéré le fait que ScarJo soit la nouvelle Kusanagi, ce qui ne manque pas de toujours autant nous étonner, il faut reconnaitre que, visuellement, l'ensemble se tient. S'il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de franchement original, ce qui nous a été montré jusque là prouve qu'au moins le réalisateur Rupert Sanders prend très au sérieux l'univers créé par Masamune Shirow.

Ghost in the Shell semble en effet être à la croisée des chemins en reprenant beaucoup d'éléments du film de 95, en y ajoutant quelques ingrédients de Innocence et saupoudrant le tout d'un peu de Blade Runner. Comme c'est surprenant. Avec ScarJo certes, mais elle a l'air de plutôt bien se débrouiller dans le rôle.

Si un soin tout particulier a été consacré à l'ambiance esthétique du film, il ne faut par contre pas forcément s'attendre à ce qu'il reprenne l'arc le plus connu de la saga, celui du Puppet Master, mais bel et bien à ce qu'il soit en définitive un pot-pourri entre toutes les itérations de la franchise. Une bonne manière d'attirer le grand public dans l'univers torturé et cyberpunk de Shirow.

Mais encore faut-il savoir le vendre. Alors que le film est prévu pour sortir sur nos écrans le 29 mars prochain, Ghost in the Shell vient donc de sacrifier à la nouvelle mode du "motion poster", ces affiches animées qui pullulent dans nos métros depuis quelques temps. Et on sera bien contents que le son soit coupé parce que là, franchement, ça casse bien les oreilles avec ces bruits métalliques stridents. Au moins cela a le mérite de nous mettre dans l'ambiance.

On peut d'ores et déjà y voir là l'annocne d'une nouvelle bande-annonce imminente, juste ce qu'il faut avant que l'on s'attaque au plat de résistance, dans deux mois.