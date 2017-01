Saw Legacy dévoile enfin les premières têtes de ses nouvelles victimes

Rappelez-vous du bon vieux temps. Oh, pas très loin arrière quand même, une petite dizaine d'années tout au plus. A l'époque où, chaque Halloween, nous avions droit à un nouveau film Saw.

Si le premier Saw était quand même super bien, original et novateur sur certains aspects, on ne peut pas en dire autant de ses suites, à quelques rares exceptions près. Là où le premier film n'était qu'une petite série B très maline, la suite s'est transformée très rapidement en grosse franchise bien dégueu à base de torture-porn complaisant, au mépris total de toute cohérence de son scénario. Et on défie quiconque de nous en résumer l'histoire générale en un paragraphe. Il aura fallu que Paranormal Activity sorte et ramasse tout dans son sillon pour que le carnage annuel prenne fin à l'issue du 7ème film.

Laura Vandervoort

Pourtant, Saw va revenir. Même qu'il reprendra ses bonnes vieilles habitudes puisque le nouvel épisode sortira sur les écrans américains le 27 octobre prochain. Intitulé Saw Legacy, le film ne se prive pas de faire son gros mystérieux pour faire gonfler la hype bien comme il faut et faire figure de véritable évènement lorsqu'il sortira sur nos écrans. En clair, il est déjà tourné et nous ne savons rien de son histoire. Suite, reboot, prequel, remake, tout reste encore possible à l'heure actuelle.

Mais il arrive un moment où il faut bien savoir lâcher du mou pour se rappeler à notre bon souvenir. C'est ainsi que le site Variety vient de dévoiler le nom des deux premières actrices qui subiront les pires outrages du Jigsaw. C'est sans surprise que nous découvrons qu'il ne s'agit pas de têtes d'affiche puisque en l'occurence ce sont Laura Vandervoort et Hannah Anderson qui se retrouveront prises au piège. La première, on l'a vu dans Bitten et Supergirl tandis que la seconde a partagé l'affiche avec Christina Ricci dans Lizzie Borden took an axe.

C'est peu, mais c'est déjà ça. Rappelons enfin que le film sera réalisé par les frères Spierig (Daybreakers pour toujours dans nos coeurs) et qu'on a quand même hâte de voir ce qu'ils vont en faire avec leur style si particulier.

Hanna Anderson