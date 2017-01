Le film The Flash reprend tout à zéro et commande un nouveau scénario

C'est dommage tout de même ! Après les épisodes BvS et Suicide Squad, Warner et DC semblaient enfin connaitre le début d'une amélioration dans la construction de leur univers étendu. Et voilà qu'il arrive une grosse tuile.

Comme quoi, ce n'est pas parce que tout le monde dit que ça se passe bien que c'est forcément vrai. Alors que le discours récent de tous les gens impliqués dans une production Warner / DC prônait majoritairement un apaisement général après le petit chaos qu'avait entrainé la sortie de Batman v Superman l'an passé, il restait quand même quelques signes que tout n'allait pas forcément bien dans le meilleur des mondes.

En effet, de temps en temps une news sauvage apparaissait et nous informait que ça ne se passait pas vraiment au poil dès que l'on parlait du film dédié à Flash. Changements de scénaristes, réécritures intenses et surtout, surtout, défection du réalisateur Rick Famuyiwa. Bref, Flash a beau être l'homme le plus rapide de l'univers, il ne l'était pas suffisamment pour distancer les problèmes de production apparemment. Mais là, il vient carrément de se prendre un gros mur.

Le site Variety nous apprend effectivement qu'une important décision vient d'être prise dans les bureaux du studio, qui a donc décidé de jeter à la poubelle le scénario prévu pour tout reprendre à zéro. Le film fait donc appel à un nouvel auteur, Joby Harold, avec l'ordre strict d'explorer une voie différente de celle qui avait été empruntée jusque là, sans pour autant en préciser publiquement la nature.

Cette décision risque d'avoir de lourdes conséquences sur la sortie du film, initialement prévue le 23 mars 2018, et tout laisse penser qu'elle sera décalée, pour permettre au scénariste d'avoir suffisamment de temps pour rendre sa copie, la réécrire en fonction des retours et finalement la voir validée par le studio. Cela dit, cela ne devrait par contre n'avoir aucun impact particulier sur le casting pour le moment. Tous les acteurs, Ezra Miller en tête, restent à bord et il semble évident que tout se jouera à la sortie de Justice League, dont les retours devraient probablement orienter les révisions de dernière minute sur le scénario de The Flash en fonction des réactions du public.

Il n'empêche que tout cela prouve bien que la crise identitaire soulevée par BvS n'est pas encore terminée.