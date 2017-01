Les meurtres de John Wick compilés dans un supercut jouissif

En attendant John Wick 2, on se refait le premier en deux minutes.

Dans un peu d’un mois, il sera enfin venu le temps d’accueillir dans les salles françaises les nouvelles aventures du tueur à gages John Wick. L’occasion parfaite de voir des flingues un peu partout, des explosions totalement folles et surtout notre bon vieux Keanu Reeves plus remonté que jamais.

Mais si vous en avez marre de patienter après plus de deux ans d'attente, pas d’inquiétude on a trouvé un bon petit remède. Pour la promotion du film, les distributeurs ont compilé dans un supercut délirant tous les meurtres, headshots et autres actes de violences en tout genre du premier film.

Le tout en superposant ces multiples coups de feu sur l’Ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski. Une référence évidente à la mafia russe menée par Viggo Tarasov dans le premier long-métrage. On vous laisse donc apprécier "La Symphonie de la violence", c'est jouissif ! Avant une petite surprise dans quelques jours...

John Wick 2 sortira le 22 février prochain en France.