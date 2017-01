Star Wars 8 : Rian Johnson dévoile une image du générique

La promotion de Star Wars : Le Dernier Jedi commence sur les chapeaux de roues.

A peine plus d’un mois que Rogue One est sorti en salles et nous voilà déjà totalement tourné vers le prochain film de la saga Star Wars. Il y a quelques jours on apprenait le titre de ce huitième opus : Le Dernier Jedi.

Après la réaction de Mark Hamill, qui sera très certainement au centre des attentions en décembre prochain, par rapport à ce titre, au tour de Rian Johnson d'alimenter l’extase des fans.

Le réalisateur a en effet posté sur son compte Instagram une photo de la salle de montage du film. Et on y aperçoit, la première image du film avec le bandeau déroulant et son titre : Star Wars VIII – The Last Jedi. Le tout accompagné d'un petit message sympathique : "Ça fait du bien de partager ça durant cette session de montage matinale."

Felt so good to drop this into the cut this morning. Une photo publiée par Rian Johnson (@riancjohnson) le 24 Janv. 2017 à 10h06 PST

Rien de plus mais vu que la promotion démarre en trombe, on est prêt à parier que d’autres nouvelles arriveront dans très peu de temps. Star Wars : Le Dernier Jedi sortira le 13 décembre 2017 en France.