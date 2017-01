Scott Derrickson donne une première piste pour Doctor Strange 2

En l'espace de quelques semaines, Doctor Strange s'est imposé comme la nouvelle valeur sûre de l'univers ciné de Marvel et il n'est pas dit qu'il n'en prenne pas la tête dans les années à venir.

Car, si l'ère Robert Downey Jr, Chris Pratt et Chris Hemsworth semble sur la fin, le relève est quant à elle déjà assurée, ne serait-ce que par Benedict Cumberbatch et son Doctor Strange. Après son énorme succès en salles il y a quelques mois, le personnage se retrouve donc de toutes les aventures. Entre Thor : Ragnarok et Avengers : Infinity War, il n'aura pas une seconde pour souffler. Et encore, on ne parle pas de son second film solo qui arrivera bien un jour.

Et en parlant de ça justement, Doctor Strange 2 devrait toujours être réalisé par Scott Derrickson qui, à l'occasion de la promo de la sortie vidéo du film, s'est vu demandé par le site Coming-Soon s'il avait déjà des pistes concernant la suite, et si elle allait notamment s'intéresser au versant purement horreur du comics original :

"Je n'exclue rien. C'est certainement un univers vers lequel s'est tourné le comics dans les années 80 mais je pense aussi que c'était sa période la plus faible. Les dimensions alternatives et le principe du multivers mis en place dans le premier film nous offre déjà des possibilités illimitées. Le but n'est pas d'utiliser cela avec parcimonie ou de créer quelque chose de moins innovant que le fut le premier film. Les comics, et particulièrement ceux du duo Lee / Ditko, poussaient toujours leur concept dans des endroits inattendus et étranges. Et cela continue avec le Doctor Strange actuel, ce qui est vraiment génial. Donc, tout est possible et je n'exclue rien."

Oui enfin, il faut quand même ajouter que si l'on lit entre les lignes, Derrickson n'exclut effectivement rien mais n'a pas l'air super chaud pour que son héros affronte des mecs comme Dracula ou Nightmare. Et c'est bien dommage, ça aurait une bonne occasion de réintroduire Blade, par exemple.