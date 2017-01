Quel est le comics que lit Wolverine dans la dernière bande-annonce de Logan ?

A part Deadpool, les super-héros font très rarement dans le méta au cinéma. Alors forcément, quand on en trouve dans le film le plus attendu de ce début d'année, on se dit que ce n'est peut-être pas un hasard.

Logan a beau ne pas se dérouler dans la même timeline que les autres films X-Men, il n'empêche qu'il n'en reste pas moins le film de cet univers le plus excitant et le plus attendu de mémoire récente. Pensez-donc, la dernière aventure d'Hugh Jackman dans un film classé R qui semble parti pour nous arracher de grosses larmes, on n'espérait plus que ça arrive un jour.

Mais, alors qu'on se repasse encore et encore les deux magnifiques bandes-annonces, un détail n'a échappé à personne dans le trailer sorti la semaine dernière : Logan tient un comics X-Men dans sa main et nous fait tout un petit discours dessus et le rapport à la réalité, preuve que dans cette timeline, Marvel existe et a publié plein de choses. Un clin d'oeil qui pourrait avoir une importance plus grande que ce que l'on pensait au début puisqu'il pourrait effectivement s'agir de l'un des ressorts dramatiques du film : la vie, c'est pas une bédé et quand on tue quelqu'un, il meurt.

Les plus passionnés d'entre nous se sont sûrement demandé quel numéro il tenait dans ses mains, histoire de le retrouver dans leur collection dans l'espoir d'apprendre peut-être un gros secret du film avant sa sortie. Et bien, ils peuvent toujours courir puisque cet exemplaire n'existe pas dans la vraie vie vu qu'il a été spécialement créé pour le film.

Et c'est au grand Joe Quesada que nous devons cette bédé puisqu'il vient de révéler que c'était bel et bien lui qui avait dessiné la planche dans un style des années 90 (en quadrichromie et tout) et qu'il a même précisé dans les colonnes d'Empire que ça avait été une sacrée expérience :

"C'était vraiment génial de créer ces pages avec James Mangold (oui, il y en a plus d'une) et je suis très heureux d'avoir été invité sur le projet. Dan Panosian a dû retrouver le look des années 90 à partir de mes encrages et, mon dieu, il a vraiment capté le truc."

Si nous n'apprenons rien sur le rôle exact de la bédé dans l'intrigue, le fait d'apprendre qu'il en existe plusieurs pages nous permet quand même de penser qu'il y a de fortes chances que Marvel y voit là l'opportunité d'enfin la sortir dans le commerce pour la vendre comme "Le comics du film dans le film" ou un truc dans le genre...