Justice League dévoile une nouvelle image et parle enfin du retour de Superman

Si Justice League n'est de loin pas le film de la dernière chance, il n'en reste pas moins une étape importante dans la construction du DCU. Avec son lot de surprises et de rebondissements.

Depuis que l'on a fait connaissance avec la Justice League, il y a un sujet que tout le monde semble avoir évité. Et c'est vrai que, même nous, quand on écrit sur le film, on aborde rarement la question, alors qu'elle devrait être au centre de nos attentes : Il est où Superman ? Comme vous avez tous vu Batman v Superman, vous savez donc tous que l'homme d'acier est censé être mort à la fin du film, s'étant sacrifié pour pouvoir tuer Doomsday. Mais en fait pas vraiment parce que, on ne nous la fait pas, on a bien vu que y avait de la terre qui flottait au-dessus de son cercueil et ça, c'est pas super normal.

Un coup de théâtre que beaucoup de monde a trouvé très prématuré au stade d'évolution du DCU et une belle occasion ratée d'en faire un évènement vraiment traumatisant, ce qui aurait été le cas dans un contexte plus développé. Mais DC s'est précipité dans cette direction et il va falloir maintenant faire avec. Alors forcément, quand on parle de Justice League, on s'attend à le revoir, même si on est quasi sûrs que Zack Snyder va faire durer l'attente le plus possible. Mais Supes sera bel et bien là, comme nous le confirme le réalisateur au micro d'Empire. Même si, dans les faits, ce sera apparemment un peu plus compliqué que ça :

"Superman joue un grand rôle dans le film. Sa présence, et sa non-présence, sont un des éléments-clés de l'histoire."

Rien d'étonnant à cela pour qui a lu les comics, et plus particulièrement La Mort de Superman. Car en effet, tout semble pointer dans cette direction, pour au moins une partie du scénario. Et le fait qu'Henry Cavill ait révélé qu'il porterait le costume noir ne fait que le confirmer.

Réponse le 15 novembre prochain. Et, pour patienter, ils sont gentils, ils nous ont même donné une nouvelle image de nos héros qui, encore une fois, ont l'air épatés par ce qu'ils voient. Ca devient une habitude dites donc.