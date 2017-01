Mark Hamill se confie sur le titre de Star Wars 8

On ne sait pas comment interpréter exactement le titre de Star Wars 8 et pas sûr que Mark Hamill nous aide beaucoup.

Comme nous sommes de simples mortels, nous apprenions le titre de Star Wars VIII seulement hier soir. Mais certains élus de l'univers intergalactique savaient déjà que le prochain film de la saga s’appellerait Le Dernier Jedi.

Parmi eux, et ce n’est pas vraiment une surprise : Mark Hamill. Lors d’une interview accordée à Associated Press, il s’est exprimé sur ce nouveau titre :

« Il [Rian Johnson] me l’a dit quand nous faisions le film, et je lui ai dit : Ne me le dis pas, je parle dans mon sommeil. Ils nous ont tellement gonflés avec la crainte des fuites… mais bon c’est le monde d’aujourd’hui qui veut ça. C’est marrant parce qu’avant, quand on faisait les originaux, tout le monde s’en fichait !

Ça fait samouraï, vous savez, c’est simple et minimaliste. J’aime bien. »

Reste à savoir maintenant comment interpréter son avis. The Last Jedi semble mettre le personnage de Luke au centre du film mais pour le meilleur ou pour le pire ? Verdict en décembre prochain !