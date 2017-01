Michelle Rodriguez change de sexe et fait un massacre dans le trailer trans de The Assignment

C’est un des synopsis les plus improbables des mois à venir, The Assignment, ex-Tomboy, dévoile son premier trailer de film d’action transexuel.

On y suit les mésaventures meurtrières et chirurgicales d’un tueur à gage, qui devient la victime d’une chirurgienne retorse, qui afin de le doubler et de lui infliger un « châtiment » original, décide de lui imposer une opération de transition sexuelle. Le tueur devient donc une tueuse, et ne goûte que très modérément la blague. D’où flingages, d’où grosse colère, d’où hallucination en perspective.

Ce point de départ pourrait être celui d’une série Z bien casse-gueule et azimutée, si son réalisateur n’était pas le valeureux Walter Hill. Grand artisan du Hollywood musculeux, le cinéaste est l’auteur de Dernier Recours, 48 Heures, Extrême Prejudice, Double Détente, The Warriors, Le Bagarreur ainsi qu’un gros boulot en coulisses sur le Alien de Ridley Scott.

Un artiste culte et de caractère, maître de l’action à l’ancienne, dont on se demande comment il va bien pouvoir nous raconter cette étrange histoire. Difficile de se prononcer à la seule vue de cette bande-annonce, qui promet à tout le moins un divertissement inclassable, où officient les excellentes Sigourney Weaver et Michelle Rodriguez.