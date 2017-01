Oscars 2017 : La La Land égale le record de nominations de Titanic

La La Land a obtenu 14 nominations et n’aura plus qu’à confirmer sa domination le 26 février prochain.

Il fallait s’y attendre et ce n’est pas du tout une surprise, La La Land survole ses concurrents pour les nominations aux Oscars. Avec 14 citations, le film de Damien Chazelle égale le record détenu par Titanic (1998) et Eve (1951).

La comédie musicale s’est immiscée dans chaque domaine : des Oscars majeurs (film, réalisateur, acteur avec Ryan Gosling, actrice avec Emma Stone et scénario original) à ceux techniques (montage, photographie, costumes, décors). Et bien évidemment, de par son genre, elle a tenu son rang dans les catégories liées au son et à la musique. Elle aura même deux chansons pour la représenter pour l’Oscar de la meilleure chanson originale.

Le long-métrage est donc nommé 14 fois et pourra ramener au mieux 13 Oscars. Et ça, en revanche, c’est totalement inédit.

Loin derrière, Moonlight et Premier contact ont reçu 8 nominations chacun. Le film de Barry Jenkins est le plus gros concurrent de La La Land pour la récompense suprême et se place en favori pour les Oscars de meilleur acteur dans un second rôle et meilleur scénario adapté.

De son côté Premier contact permet à Denis Villeneuve de recevoir sa première nomination (méritée) à l’Oscar du meilleur réalisateur. En revanche, de façon assez étonnante, Amy Adams n’a pas été retenue pour l’Oscar de la meilleure actrice.

L’académie des Oscars lui a sûrement préféré Isabelle Huppert. Quelques semaines après avoir reçu un Golden Globes, la belle aventure hollywoodienne de l’actrice française continue. Nommée pour son rôle dans Elle, Isabelle Huppert a une carte à jouer, même si elle devra faire face à la grande favorite Emma Stone (La La Land) et à l’incroyable Natalie Portman (Jackie).

Parmi les autres films nommés à de nombreuses reprises, on retrouve Manchester by the Sea, Tu ne tueras point et Lion avec six nominations. Le film indépendant Comancheria récolte quant à lui quatre nominations tout comme le long-métrage adapté d’une pièce de théâtre Fences.

A noter également la présence de Rogue One dans deux catégories techniques (effets visuels et mixage son) mais surtout la présence de Suicide Squad (non ce n’est pas une erreur) pour l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures.

Enfin parmi les grands perdants de cette annonce des nominations : Silence de Martin Scorsese, Loving de Jeff Nichols et Nocturnal Animals de Tom Ford. Les trois films ne récoltent qu’une seule nomination.

La 89e cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 26 février prochain.

La liste complète des nominations :





Meilleur film

Premier contact

Fences

Tu ne tueras point

Comancheria

Les Figures de l’ombre

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Tu ne tueras point

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight



Meilleur acteur

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Tu ne tueras point

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences



Meilleure actrice

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins



Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Comancheria

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals



Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Les Figures de l’ombre

Michelle Williams, Manchester by the Sea



Meilleur scénario original

Comancheria

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women



Meilleur scénario adapté

Premier contact

Fences

Les Figures de l’ombre

Lion

Moonlight



Meilleure photographie

Premier contact

La La Land

Lion

Moonlight

Silence



Meilleur montage

Premier contact

Tu ne tueras point

Comancheria

La La Land

Moonlight



Meilleur montage son

Premier contact

Deepwater

Tu ne tueras point

La La Land

Sully



Meilleur mixage son

Premier contact

Tu ne tueras point

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours



Meilleurs décors

Premier contact

Les Animaux Fantastiques

Ave, César !

La La Land

Passengers



Meilleurs costumes

Alliés

Les Animaux Fantastiques

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land



Meilleurs maquillages et coiffures

Mr. Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad







Meilleurs effets visuels

Deepwater

Doctor Strange

Le Livre de la Jungle

Kubo et l’armure magique

Rogue One: A Star Wars Story



Meilleure musique originale

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers



Meilleure chanson originale

"Audition: The Fools Who Dream" - La La Land

"Can't Stop the Feeling" – Les Trolls

"City of Stars" - La La Land

"The Empty Chair" - Jim: The James Foley Story

"How Far I'll Go" - Vaiana, la légende du bout du monde



Meilleur film d'animation

Kubo et l’armure magique

Vaiana, la légende du bout du monde

Ma Vie de Courgette

La Tortue Rouge

Zootopie





Meilleur film en langue étrangère

Les Oubliés

Mr. Ove

Le Client

Tanna

Toni Erdmann



Meilleur film documentaire

Fuocoammare, par-delà Lampedusa

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J. : Made in America

The 13th

Meilleur court métrage documentaire

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets



Meilleur court métrage de fiction

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode



Meilleur court-métrage d'animation



Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper