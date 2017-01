Après X-Men Apocalypse, le scénariste Chris Claremont veut que Marvel reprenne les droits à la Fox

Le légendaire scénariste Chris Claremont était en France il y a quelques jours, et s’est montré sacrément bavard.

Invité du colloque Shoah et bande-dessinée, présent à l’occasion d’une conférence sur le traitement de la solution finale dans les comics et la bande-dessinée américaine, l’auteur historique des X-Men, en a profité pour parler de son rapport avec l’adaptation cinématographique de son œuvre.

X-Men : Apocalypse

Riche et détaillée, elle nous apprend notamment que Days of Future past demeure la transposition préférée de Claremont, et démontre à son sens l’habileté de Bryan Singer en tant que cinéaste.

« Bryan Singer m’a prouvé qu’il était possible d’en faire un seul film de deux heures. C’est bien pour cela qu’il est réalisateur et moi pas ! »

Sans surprise, le seul qu’il déteste totalement est l’horrible bouillabaisse réalisée par Brett Ratner.

« Le 3ème X-men : L’affrontement final, c’était un putain de bordel total. Bryan Singer devait le réaliser, c’eut été le point culminant de la trilogie. Puis à force de retards du côté de la Fox, Singer s’est finalement engagé sur Superman Returns et il n’allait plus être disponible avant 2007. Le studio était pressé, ils l’ont remplacé par Matthew Vaughn, puis Vaughn par Brett Ratner, à trois semaines du tournage. Pire encore, ils ont ordonné que la version définitive du scénario soit mixée avec la première, et à partir de là, tout a tourné au désastre. »

S’il reconnaît que la Fox a beaucoup fait pour les X-Men, Chris Claremont espère que ses héros rejoindront bientôt l’écurie Disney… Enfin… Marvel quoi.

« Non, je pense que les X-Men se porteraient vraiment mieux s'ils pouvaient intégrer l'univers cinématique partagé de Marvel Studios. Je pense aussi aux comics en disant cela puisque tant que Fox en détient les droits cinéma, Marvel ne fait pas d'efforts pour promouvoir les livres. Mais cette question implique tellement de complications que cela dépasse le cadre de cette discussion ! »

