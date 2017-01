Le prochain film de M. Night Shyamalan pourrait être Incassable 2

Le cinéaste américain rêve de faire une suite depuis 17 ans.

Après The Visit en 2015, le cinéaste M. Night Shyamalan confirme qu’il réalise un véritable comeback dans les salles de cinéma avec son nouveau film d’épouvante. Split a démarré en trombe au box-office américain et s’annonce déjà comme un des succès majeurs du réalisateur.

Du coup, en pleine promotion, se sentant pousser des ailes, le réalisateur a teasé son nouveau projet de long-métrage à Uproxx. Et il va en faire frétiller plus d’un :

« Je veux faire un nouveau Incassable et je veux que ce soit mon prochain film. Je suis toujours proche de Bruce Willis et de James [ndlr : Newton Howard son compositeur fétiche]. Et je suis évidemment en contact avec Samuel et tout le reste du staff. Donc j’espère que ça va pouvoir se faire rapidement. »





Sortie en décembre 2000 en France, cela fait 17 ans que le réalisateur de Sixième Sens veut concrétiser ce projet. Si on se doute qu'il va falloir patienter pendant encore un petit moment avant que le projet aboutisse totalement, on a déjà vraiment hâte. En attendant, on se contentera de Split et son James McAvoy possédé, le 22 février prochain.