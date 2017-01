Shia LaBeouf s'élève contre Donald Trump en proposant un live-stream de 4 ans à New-York

Ce n'est pas qu'on aime se mêler des problèmes des autres, surtout vu le bordel que c'est chez nous en ce moment, mais il faut quand même garder un oeil sur ce qui se passe chez nos voisins, histoire de savoir à quoi s'attendre. On ne sait jamais.

Alors oui, nous ne sommes pas là pour parler politique, pour étaler nos opinions sur la place publique, parce que ce n'est pas le but du site. Z'avez qu'à lire Mediapart ou Le Canard Enchainé pour ça. Mais il arrive que l'on aborde néanmoins le vrai monde de la vérité véritable quand le cadre du cinéma déborde un peu sur le réel. Et surtout quand Shia LaBeouf est de la partie.

Au moins avec lui, on est sûrs de voir du pays. Car le comédien, s'il semble aller un peu mieux, est toujours là pour nous surprendre. On se rappelle qu'il y a quelques années il avait fait un happening où on pouvait s'asseoir devant lui pour l'insulter, qu'il avait aussi fait sa vidéo de motivation sur fond vert ("DO IT !") puis qu'il s'était tapé sa filmo en 72 heures avec une caméra qui filmait ses réactions sur le web. Ajoutons à cela un road-trip où il se servait de Twitter comme d'un GPS et d'une retransmission en direct d'une journée passée dans un ascenseur. Bref, Shia LaBeouf est ce que l'on peut appeler un artiste total même si l'on ne voit pas toujours très bien où il veut en venir.

Alors qu'il fera bientôt son retour au cinéma avec l'intrigant American Honey le 8 février prochain, LaBeouf s'est lancé dans un nouveau projet artistique, très motivé par l'accession au pouvoir de Donald Trump. Car, voyez-vous, le comédien n'a pas voté Trump et il veut qu'on le sache. C'est pour ça qu'il a décidé d'organiser en compagnie de Luke Turner et Nastja Sade Ronkko, un gigantesque happening qui durera pas moins de la totalité du mandat du nouveau président du monde libre.

Il s'agit en réalité d'une installation basée devant le Museum of the Moving Image de New-York qui restransmet en live-stream des anonymes qui peuvent y déclamer le slogan du happening : "He will not divide us" ("Il ne nous divisera pas") Un message fort dans un moment où plus que jamais, l'union du peuple américain semble menacée, surtout vu ce qui se profile. Une entrerpise artistique bienvenue et cohérente avec l'état d'esprit du comédien et qui a déjà bénéficié du soutien de certaines personnalités puisque le philosophe-poète des Internets, Jaden Smith, y a laissé son petit message.

Donc, si vous passez par NYC ces 4 prochaines années, n'hésitez pas à y laisser le vôtre parce que mine de rien, y a fatalement un moment où ça va nous retomber sur la tronche toutes ces conneries.