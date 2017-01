Thomas Jane rejoint le Predator de Shane Black

Predator, c'est toujours la grosse classe, même 30 ans après sa sortie. Et Shane Black doit bien avoir la pression pour le nouveau film de la saga. Heureusement, il sait très bien s'entourer.

Ca fait longtemps qu'on n'avait plus parlé de The Predator et ça nous manquait un petit peu. Parce que bon, revoir notre rasta de l'espace préféré sous l'oeil avisé de Shane Black, ça a de quoi exciter même le plus mou d'entre nous. Et il faudra bien ça pour nous faire oublier les Alien vs Predator, même si le précédent Predators était plutôt pas mal. Mais ça n'avait pas suffi à lui redorer son blason.

On rappelle que The Predator semble bien être la suite tardive du premier film et qu'on attend toujours de savoir si Arnold y fera une petite apparition ou non. Mais en attendant cette bonne nouvelle, le casting du film se complète tranquillement. Maintenant que l'on sait que Boyd Holbrook dirigera le peloton de soldats qui devra survivre face à la créature et qu'il sera accompagné d'Olivia Munn, on apprend par le site Heat Vision que Thomas Jane a décidé de les rejoindre.

Et c'est plutôt une excellente nouvelle tant l'acteur est bon et qu'il n'a pas la carrière qu'il mérite. Le comédien serait actuellement dans la phase finale des négociations avec la 20th Century Fox, ce qui est de très bon augure et, évidemment, rien n'a encore été révélé sur son rôle. Même si, bien entendu, on espère qu'il sera conséquent et pas uniquement celui du vieux de la vieille, leader naturel du peloton qui se fait dézinguer dans le premer quart d'heure pour fragiliser le groupe. Encore que, même dans ces conditions, on serait content de le voir dans le film.

The Predator sortira chez nous le 7 mars 2018 et ce n'est pas peu dire qu'on l'attend de pied ferme celui-là.