Armie Hammer ne fera pas partie du Green Lantern Corps

Oui bon, finalement, tout se passe comme prévu quoi. Une grosse rumeur est balancée et quelques jours après les principaux concernés viennent dire que ce n'est pas vrai. Encore que...

Si le DCU est en expansion ces derniers temps, on pouvait s'étonner qu'il laisse l'un de ses personnages les plus emblématiques de côté, le Green Lantern. Il faut dire aussi que le film de 2011 a dû en refroidir plus d'un chez DC et Warner, mais il va bien falloir creuser l'abcès un jour, on ne peut pas au bout du compte avoir une vraie Justice League si l'un des membres du Green Lantern Corps ne fait pas partie de l'équipe.

Alors plutôt que de se tourmenter avec ce gros échec pendant encore quelques années, le studio a décidé de prendre le problème à bras le corps en lançant un nouveau projet intitulé cette fois Green Lantern Corps et confié aux bons soins de David S. Goyer qui en assurera l'écriture du script. Il y a quelques jours nous avions appris que le personnage d'Hal Jordan y ferait son grand retour et qu'une liste d'acteurs potentiels avait été établie. Et parmi eux, Armie Hammer, le Lone Ranger.

Sauf que voilà, il aurait plutôt intelligent de mettre le comédien au courant puisque visiblement, ce n'était pas le cas. En pleine interview avec le site The Wrap (qui avait le premier parlé de la fameuse liste), l'acteur a donc effectivement révélé qu'il n'était pas dans la moindre course pour remporter le rôle :

"J'ai vu l'article moi aussi. Et c'était la première fois que j'en entendais parler."

Secret bien gardé ou vraie rumeur bidon ? Difficile de se prononcer pour le moment tant il est vrai que vu l'ampleur du projet, les services de nettoyage de DC et les snipers de la Warner ne doivent jamais être bien loin. Si effectivement Hammer n'est pas en lice, cela ne limiterait la liste plus qu'à Tom Cruise, James Marsden, Ryan Reynolds (?) Joel McHale, Bradley Cooper et Jake Gyllenhaal. A moins, évidemment, que tout ça ne soit qu'un bon gros hoax des familles. Mais ce serait tellement méchant qu'on ne voit pas qui oserait faire un truc pareil.