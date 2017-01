Star Wars Episode VIII : le titre enfin révélé (et ça ne sent pas bon pour Mark Hamill)

On connaît enfin le titre de Star Wars – Episode VIII. Le film s’intitulera donc The Last Jedi (retenez votre souffle).

Disney n’aura pas eu besoin de jouer les sous-entendus dramatiques, les trémolos dans la voix ou même d’exciter tout le monde avec un teaser cryptique. Une couleur de police et un sous-titre devraient suffire à des millions de fans pour se prendre le grand frisson et se demander ce que signifient ce premier visuel et le titre qui l’accompagne.

Car The Last Jedi, derrière ses airs de titraille de fan fiction des années 90, pose une question toute bête mais aux implications profondes : qui est l’ultime Jedi en question. On serait tenté de répondre qu’il s’agit logiquement du personnage de Daisy Ridley, ce qui signifie logiquement que Mark Hamill ne sera pas long feu.

Voilà qui serait logique, puisque Disney souhaite organiser depuis Le Réveil de la Force une passation de pouvoir entre générations de comédiens. Une idée d’autant plus inéluctable que le lettrage de Star Wars apparaît en rouge, comme pour mieux souligner l’issue fatale d’un chapitre intermédiaire au sein d’une trilogie, censé en décupler l’impact dramatique.

Allez courage, après Harrison Ford, on va peut-être dire au-revoir à Mark Hamill.