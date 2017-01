Kong se déchaîne dans de nouvelles photos sauvages de Skull Island

Malgré son programme qui piétine totalement l’héritage du mythique personnage, ce Kong : Skull Island nous aguiche, surtout quand on découvre ses nouvelles images.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le film de Jordan Vogt-Roberts s’annonce puissamment épique et riche d’un bestiaire sacrément varié. En plus des monstres attaquant le roi Kong, on voit beaucoup mieux ce qui ressemble à une pieuvre géante, une araignée entraperçue dans les trailers mais également une sorte de crabe géant à l’apparence énervée.

On note aussi que Kong y apparaît dans plusieurs images totalement déchaîné (ou enchaîné, c’est selon) mais surtout, gravement blessé. On sait déjà qu’il survivra à ses aventures, puisqu’il va se coltiner Godzilla très prochainement. Voilà qui indique au moins que nos héros et que le super gorille vont avoir droit à des combats homériques.

Verdict au mois de mars, avec la libération de Kong : Skull Island.