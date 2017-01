Le King Arthur joue avec sa grosse épée dans le nouveau teaser du film de Guy Ritchie

Programmé pour 2016, c’est finalement en mai que débarquera le King Arthur de Guy Ritchie, premier film d’une saga qui entend tout écraser sur son passage.

Le succès du blockbuster produit par Warner décidera de l’avenir de cette saga que son réalisateur voit comme une véritable odyssée, dont le premier chapitre aura pour but de nous plonger dans cet univers anachronique bourré de monstres, de malandrins, de rois sorciers, de magie et d’épées surpuissantes.

En effet, il sera ici question d’Arthur, alors un chef de gang, qui aura l’occasion de mettre la main sur Excalibur, qui lui permettra de tabasser le vilain Jude Law et des éléphants géants. Oui alors dit comme ça, ça a l’air un peu débile, mais on connaît le talent de Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Snatch) pour transcender ce genre d’univers pop.

Et si jamais vous vous posiez la question, à l’évidence, le King Arthur a bien l’intention d’attirer à lui les fans de Game of Thrones, qui seront alors chauffés à blanc par l’arrivée de la saison 7 et la fin prochaine de la série de HBO.

Charlie "J'aime ma grosse épée" Hunnam