Alleluia, Cult of Chucky dévoile sa toute première image !

Il est roux, il est fou, il tue des gens. Non, ce n’est pas Ewan McGregor, mais Chucky, qui prépare actuellement son retour dans Cult of Chucky, dont voici la toute première image.

Mine de rien, en dépit de hauts (très hauts) et de bas (très bas), la franchise dédiée à la poupée serial killeuse, ses amis, ses ennemis, ses victimes et ses amours s’est constitué une communauté de fans dévoués et de supporters toujours prêts à avaler du pop-corn en se gaussant de massacres cruels et bon enfants.

Ils seront donc aux anges, puisque cette saga fragile, qui a toujours été chère au cœur de l’amoureux d’horreur sans pour autant se hisser au sommet du genre, n’est pas prête de mourir. On vous révélait il y a quelques jours le synopsis de cet appétissant Cult of Chucky, en voici aujourd’hui la toute première photo de tournage.

Pas d’info fondamentale, mais une discrète apparition du délirant assassin de plastique, toujours interprété/doublé par le génial Brad Dourif. Ou plutôt d’un morceau de l’assassin. Voilà qui nous rassasiera en attendant une première bande-annonce.