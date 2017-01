Rogue One : les rebelles de Disney passent la barre du milliard au box-office !

Personne ne doutait vraiment de la capacité de Rogue One à attirer le public. Restait à savoir dans quelles proportions.

Et Disney peut sabrer le champagne. Alors que 2016 n’aura pas été tendre avec les suites, reboots et blockbusters, la seule de ses productions à ne pas avoir cassé la baraque demeurera Alice Au Pays des Merveilles 2 (transformer le plomb en or c’est déjà complexe, alors un étron en billets verts…) et dans une très moindre mesure le remake de Pete’s Dragon. Et quant à Rogue One, il vient, après 40 jours d’exploitation, de dépasser le milliard de recettes.

Un sacré symbole, qui est loin d’en faire un film aussi ravageur économiquement que Le Réveil de la Force, mais qui prouve que Disney a manifestement eut le nez creux en investissant dans la franchise Star Wars comme il l’a fait.

Plus que jamais, la stratégie consistant à alterner épisodes canoniques et stand-alone paraît – à court et moyen terme – une réussite financière indéniable. Reste à savoir combien de temps le public sera désireux de découvrir annuellement un segment de la saga Star Wars, même si personne ne s'inquiète vraiment pour Episode VIII, réalisé par Rian Johnson et attendu pour le mois de décembre 2017.