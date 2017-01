David Ayer regrette que le Joker ne soit pas le grand méchant de Suicide Squad

Incroyable comment presque 6 mois après sa sortie, Suicide Squad fait toujours autant parler de lui. Il faut dire que c'est quasiment un cas d'école et que nous sommes de tout savoir sur lui.

Si l'on ne va pas revenir une nouvelle fois sur l'énorme paraxadoxe qu'est ce film, au fond, conspué en dépit de son succès en salles, et de ce qu'il peut raconter sur le genre du film du super-héros, on ne se lasse pas, par contre, d'essayer de comprendre comment un tel désastre a pu arriver. Alors que le film avait toutes les cartes en main au départ, que le schéma à suivre était extrêmement simple et évident, on n'arrive toujours pas à croire qu'on ait pu en arriver là au final.

Evidemment, Suicide Squad est l'exemple parfait de deux mondes qui s'entrechoquent : les décisions marketing du studio vs la vision d'un réalisateur. Et si l'on se demande ce qui peut bien passer par la tête de David Ayer pour vouloir retourner au charbon avec le spin-off Gotham City Siren, on ne peut qu'admirer la façon qu'il a de gérer cette situation de crise en dépit des critiques violentes qui pleuvent de tous côtés concernant son film.

Mais il arrive parfois que le vernis craque et pas forcément quand on l'attend. Un fan vient en effet de le féliciter sur Twitter, qualifiant son film de chef-d'oeuvre et lui conseillant de ne laisser personne lui dire l'inverse et, sans que l'on sache trop pourquoi, Ayer a donné une longue réponse des plus surprenantes en avouant qu'au final, il aurait aimé que le Joker soit le grand méchant du film :

"Merci beaucoup. Je sais que c'est un film très controversé, j'ai vraiment essayé de faire un film différent, avec un look et une voix qui lui appartiennent. J'ai puisé mon inspiration dans la folie du comics original.

Faire un film est un véritable voyage, ce n'est jamais une ligne droite. J'ai tellement appris. Les gens ont leurs propres désirs et tout le monde a sa propre vision sur la façon dont chaque personne devrait parler et bouger.

Si vous devez faire un film grand public, il y a de grandes chances de finir avec quelque chose d'édulcoré. Mais j'y suis quand même allé. Je sais que le film a ses failles, le monde entier le sait, et il n'y a rien de plus blessant que de voir dans un journal un article qui détruit quelque chose sur laquelle vous avez passé deux ans à suer sang et eau. La haine est forte là-dehors.

Le film a été un grand succès commercial et le monde a fait la connaissance de personnages DC super cools. Et ce succès est dû uniquement à la puissance de l'univers DC et de ses personnages. Est-ce que je ferai les choses différemment si je pouvais ? Bien sûr que oui.

J'aimerais avoir une machine à remonter le temps. Je ferai du Joker le grand méchant et j'utiliserai une histoire plus solide. Je dois prendre le bon et le mauvais de tout ça et en tirer des leçons. J'aime faire des films et j'aime DC.

Je suis un laissé pour compte du lycée et j'ai dû peindre des maisons pour avoir de quoi vivre. J'ai beaucoup de chance de faire mon métier actuel. Je dois offrir aux personnages les histoires qu'ils méritent la prochaine fois. (Et non, il n'y a pas de montage secret du film, avec de nouvelles scènes du Joker, caché quelque part, au fond d'une mine)."

Si nous sommes évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, on hallucine quand même encore un peu de voir un réalisateur à la tête d'une telle grosse machine se flageller ainsi publiquement. On en éprouverait presque de la pitié pour lui et l'envie de le prendre dans nos bras en lui disant que, non, ce n'est pas grave, et qu'il fera mieux la prochaine fois.