Qui sera le nouveau Green Lantern ?

Green Lantern n'est pas vraiment un film, c'est un compte à régler. Prévu pour être le point de départ d'une franchise lucrative, le film a essuyé pas mal de plâtres avant de mourir de lui-même. Autant dire qu'une revanche s'imposait.

Et maintenant que Superman, Batman et Wonder Woman sont de sortie, maintenant que la Justice League va enfin se constituer au cinéma, il n'y a pas de raison que l'on ne donne pas une seconde chance à Green Lantern. Et c'est exactement ce qui va se passer puisque, comme annoncé il y a quelques jours, David S. Goyer a reçu la lourde responsabilité de ressuciter le personnage à l'occasion de Green Lantern Corps.

S'il est d"ores et déjà acquis que le film réutilisera le personnage d'Hal Jordan, il convient maintenant au studio de trouver le bon interprète. Le site the Wrap vient donc de publier une potentielle wishlist pour le rôle, annonçant qu'il s'agit dès à présent d'une liste réduite de comédiens qui pourraient potentiellement incarner le super-héros. Nous y retrouvons donc Tom Cruise, Joel McHale, Bradley Cooper, Armie Hammer, Jake Gyllenhaal et, plus étonnant... Ryan Reynolds.

Celui par qui le désastre est arrivé, reconverti depuis en Deadpool couronné de succès serait donc envisagé pour reprendre son rôle. Evidemment tout ceci n'est qu'une rumeur puisqu'il n'y a aucune confirmation de la part du studio et l'on peut émettre de sérieux doutes quant à la possible participation de Reynolds au projet puisqu'il est sous contrat avec la Fox et que Green Lantern ayant failli lui coûter sa carrière, on l'imagine mal retourner dans cet univers.

Pour sa part, le site We Got This Covered y a ajouté un nom puisqu'il a révélé que le comédien James Marsden serait également en négociations avec le studio pour décider si oui ou non il se laisserait mettre la bague au doigt. Nous sommes évidemment au tout début du projet et, comme d'habitude chacun y donne son avis, son fantasme, son rêve et, comme d'habitude, le résultat risque de nous surprendre.

Mais selon vous, qui serait actuellement le plus à même d'incarner Green Lantern ?