J.K. Rowling dément que Harry Potter et l'Enfant Maudit aura droit à son film

Harry Potter a laissé un grand vide dans nos rendez-vous annuels au cinéma depuis la sortie du second Reliques de la mort. Un vide que tente de combler Les Animaux Fantastiques tandis que le magicien fait sa vie ailleurs.

Alors que Les Animaux Fantastiques est d'ores et déjà prévu pour devenir une pentalogie, Harry Potter, lui, a fait son grand retour il y a quelques mois à l'occasion de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, dont le script est sorti en librairie et qui a évidemment exploser tous les records de vente. Ecrite par Jack Thorne d'après une histoire de J.K. Rowling, elle reprenait l'histoire 19 ans après Les Reliques de la Mort et nous permettait de retrouver Harry entouré de sa famille et de ses amis, tandis que son fils Albus Severus Potter entrait à Poudlard dans la maison Serpentard.

Si le livre a connu un gros succès, les avis concernant l'histoire étaient par contre plus mitigés. Mais Harry Potter reste Harry Potter et bénéficie toujours d'un tel capital sympathie qu'on est prêt à tout lui pardonner. Evidemment, ce que les fans attendent tous c'est qu'Harry et ses amis reviennent au cinéma. Chose qui n'est pour le moment pas prévue, d'autant qu'aucun des acteurs emblématiques ne semble faire avancer sa carrière en ce sens, ce qui n'a pas empêché une grosse rumeur de gonfler ces derniers jours sur le net.

En effet, à l'occasion du podcast Unofficial Universal Orlando, il a été dit que la Warner aurait pris rendez-vous avec Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans l'objectif de faire un nouveau film avant que les personnages les plus jeunes de l'histoire n'aient droit à leurs propres aventures sous la forme d'une trilogie. Ca a l'air un peu gros dit comme ça, mais la rumeur a été telle que J.K. Rowling elle-même s'est sentie obligé de réagir sur Twitter :

"Je sais que beaucoup de personnes cherchent un moyen de se rassurer aujourd'hui, mais la rumeur concernant une trilogie sur L'Enfant Maudit n'est pas absolument pas vraie."

Et en effet, on voit mal Warner jouer sur les deux tableaux en même temps, Harry Potter et Les Animaux Fantastiques se concurrencer pour au final se nuire. Sachant que Newt Scavanger, malgré toute la sympathie que l'on éprouve pour lui, ne ferait clairement pas le poids face au retour du morveux à lunettes.