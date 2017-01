Le réalisateur des 4 Fantastiques aux commandes du reboot de Shaft

La mode des remakes et des reboot ne semble pas se terminer et, quelque part, elle n'aurait pas été complète sans un nouveau retour de Shaft. C'est désormais chose faite.

Si les petits jeunes ne savent plus qui est le détective Shaft, les vieux de la vieille, eux, ont toujours en mémoire Richard Roundtree déambulant dans les rues de Harlem avec en fond sonore l'icônique chanson interprétée par Isaac Hayes. Un monument de la blaxploitation, un gros classique un peu trop oublié aujourd'hui, qui avait déjà connu une relecture en 2000 lorsque Samuel L. Jackson avait enfilé le costume.

Mais il ne s'agissait pas tant d'un reboot que d'une suite tardive et on ne peut pas dire qu'elle soit restée dans les mémoires. Et depuis lors, plus rien, Shaft avait rangé son flingue dans son placard et les rue de Harlem ne l'avaient plus appelé au secours. Jusqu'à aujourd'hui évidemment, alors que nous apprenons via Deadline qu'un nouveau Shaft est en préparation.

S'il n'y a que peu d'élément disponibles à l'heure actuelle concernant ce reboot, nous pouvons déjà affirmer qu'il sera réalisé par Tim Story, à qui l'on doit les deux films sur Les 4 Fantastiques il y a dix ans, mais aussi les deux Mise à l'épreuve avec Kevin Hart et Ice Cube. Le nouveau film ne reprendra pas cependant son ancêtre au pied de la lettre puisqu'il semblerait que cette fois, nous suivrons les aventures du fils de John Shaft.

On ne sait pas trop quoi en penser pour le moment, d'autant qu'aucune date de tournage, de sortie, ni même un début de casting n'ont été annoncés. Mais rien que pour entendre à nouveau la chanson dans une salle de cinéma, on est plutôt curieux de voir ce que ça peut donner.