James Cameron et le réalisateur de Deadpool préparent un ultime Terminator !

Quelques fois, la vie est un mauvais film américain. Il faut souffrir, tenir la distance, perdre ses illusions pour mieux renaitre ensuite, à l'issue de notre quête rédemptrice. Ouais c'est un peu comme ça qu'on a vécu les derniers Terminator.

James Cameron est un mec super occupé. Il prépare une ribambelle de suites à Avatar, un parc d'attraction, un documentaire sur l'histoire de la science-fiction et tout ça, en gardant le sourire. Super fort. Mais apparemment ça ne lui suffit pas puisqu'il ne perd pas de vue l'essentiel, la franchise qui l'a fait connaitre il y plus de 30 ans, Terminator.

Notre vie avec Terminator, c'est compliqué, surtout depuis quelques années. Notre T-800 préféré n'a pas vraiment évolué avec son temps, il a même eu une sévère crise d'identité. Après un Renaissance beaucoup moins nase que ce que tout le monde pensait au final mais trop éloigné de ce que l'on en attendait, il a eu sa phase "emo" avec le terrifiant Genisys. Ce début de nouvelle trilogie avortée avait mis un sacrée pagaille dans les coeurs et dans l'univers du film en passant par la case reboot foireux, avec l'aval de James Cameron (et un gros chèque). Face à un tel cataclysme, on angoissait à l'idée de l'avenir même si les plans de la production semblaient tomber à plat et qu'on attendait 2019 avec impatience, date à laquelle J.C. allait récupérer les droits.

Nous apprenons aujourd'hui via Deadline que si la date butoire est toujours d'actualité et qu'il nous reste encore deux ans à attendre, James Cameron est déjà au travail sur un nouveau volet. En effet, le réalisateur a laissé entendre qu'il développait un nouveau film en prévision de ce retour à la maison et qu'il s'agira ni plus ni moins que de la conclusion de toute la saga. Lui qui n'avait plus aucun droit de regard sur la franchise remet donc les mains dans le cambouis mais son emploi du temps étant particulièrement chargé, il n'en assumera pas la réalisation qu'il a décidé de confier à Tim Miller, le metteur en scène de Deadpool qui a tout le temps qu'il veut maintenant qu'il a abandonné la suite des aventures du super-héros.

C'est donc une très grande nouvelle pour tous les amoureux de la saga, même si l'un des producteurs de Genisys, David Ellison, aura encore son mot à dire puisqu'il conserve une partie des droits. Quoi qu'il en soit, la libération est proche, nous voilà presque réconciliés avec le T-800 et ça fait du bien d'avoir ce genre de nouvelles en ce moment. Ca nous redonnerait presque un peu foi en l'humanité.