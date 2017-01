Resident Evil 6 : le réalisateur explique pourquoi le film est tellement génial

Resident Evil : Chapitre Final arrive et comme prévu, c’est tout pourri. Et comme d’habitude, le réalisateur Paul W.S. Anderson raconte n’importe quoi en interview.

Papa d’une série de nanars le plus souvent extrêmement divertissants et attachants (Les 3 Mousquetaires, Resident Evil, etc…) Paul W.S. Anderson a cela de terriblement attachant qu’il semble travailler sans une once de cynisme ou d’opportunisme.

"Et là, tu fais Pan-Pan-Pan."

Qu’il s’agisse de son amour immodéré pour des scénarios lui permettant de filmer son épouse Milla Jovovich sous toutes les coutures ou de concepts foireux nous offrant les scènes d’action les plus laides depuis Batman & Robin, tout concourt à faire de son œuvre un best-of jubilatoire de grand n’importe quoi pelliculé.

On se régale toujours quand le cinéaste explique les petits secrets de confection de ses univers. Surtout quand il révèle pourquoi Resident Evil : Chapitre Final, pire chapitre de la marque, est incontestablement le meilleur.

« C’est le meilleur film de la franchise, aux côtés du premier, qui m’a toujours semblé le meilleur de la franchise, vous savez, sans le premier, il n’y aurait jamais eu de franchise (note de la rédaction : « SANS BLAGUE. ») Je crois que ce que Chapitre Final a en commun avec le premier, c’est que lors de sa sortie, tout le monde s’en moquait.

"Comme ça le pan-pan-pan ?"

Le studio n’avait pas verrouillé de date de sortie, personne ne l’attendait en se disant « il nous faut ce film ! » Personne n’en voulait. Les films R n’étaient pas à la mode, personne ne savait que les zombies seraient populaires, personne n’était très enthousiaste à l’idée d’avoir un personnage principal féminin dans un film d’action. On a dû travailler dur pour que le film se fasse. Le point positif, c’est que j’ai eu beaucoup de temps pour travailler avant que le film parte en production.

Et sur Resident Evil : Chapitre Final, comme Milla est tombée enceinte, j’ai 9 mois pour raffiner mon travail. Ce délai supplémentaire a permis d’améliorer incroyablement le film, qui était déjà prêt. »

Du coup, on aimerait bien savoir à quoi le film aurait ressemblé, avec 9 mois de préparation en moins.

"Moi je dis, on fait un epause et on en reparle dans 9 mois."