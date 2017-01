The Lost City of Z : la bande-annonce enfin dévoilée avec quelques images de Robert Pattinson

Après avoir clôturé le festival de New-York en octobre dernier, le film sera présenté à Berlin dans quelques semaines.

Voilà sept ans que l’aventure The Lost City of Z a commencé pour le réalisateur James Gray. Après de multiples problèmes de productions et la sortie, entre temps, de son autre film The Immigrant, on n’a jamais été aussi proche d’enfin découvrir son nouveau long-métrage dans nos salles.

Il y a quelques semaines, la production nous dévoilait un nouveau teaser et bien aujourd’hui c’est la bande-annonce officielle du film qui a été publiée. Un trailer qui nous replonge dans cette dense forêt amazonienne, nous fait voyager sur l'ensemble du continent sud-américain et développe surtout plus en détails l’aventurier Percy Fawcett.

Un périple magnifique semé d'embûches

Car The Lost City of Z raconte l’histoire vraie de l’explorateur Percy Fawcett, parti en expédition pour retrouver une cité mythique perdue sur le continent sud-américain. La bande-annonce comme le sujet du film n’est pas sans rappeler le splendide Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog. Notamment grâce à sa magnifique photo.

Présenté en février prochain lors du festival de Berlin, The Lost City of Z sortira en France le 15 mars 2017. Il sera porté par un magnifique casting : Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller et Tom Holland entre autres.