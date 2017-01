Trainspotting : critiques à chaud entre "vomi" et "trip nostalgique"

Alors que Trainspotting 2 approche, la presse anglo-saxonne a pu le découvrir. Et beaucoup ont fait un gros bad trip.

Inspiré de très loin de l’excellent Porno d’Irvine Welsh, cette suite plus que tardive divise la presse, qui y voit tantôt une pure abomination, un trip régressif opportuniste, ou carrément une flaque de vomi. On trouve bien quelques défenseurs du film, mais avouons-le, Danny Boyle se fait violemment éreinter.

The Hollywood Reporter

« Le film peut être comparé à un vieux clébard désireux de plaire avec ses vieux tours, seulement capable de laper son propre vomi. »

Digital Spy

« Le film fait référence au premier constamment, mais plutôt que rallumer la flamme, il nous la fait regretter. »

The Playlist

« Une suite nostalgique, foutraque et qui manque d’épaisseur. »

Little White Lies

« Une suite attendue, longtemps repoussée mais décevante à force de redondances. »

Heureusement, Trainspotting 2 a quand même quelques supporters, qui à défaut d’être transportés par cette séquelle, lui trouvent largement les qualités requises pour prendre la suite de son ainé.

Time Out

« Le film contient tout juste ce qu’il faut de style et d’âme. »

The Wrap

« Par endroits le film est formidable, mais repose trop souvent sur une conscience aiguë de lui-même, c’est un film triste et mélancolique qui semble en permanence s’excuser d’exister. »

Empire

« C’est inventif et plein de surprises. »

Une réception froide, pour ne pas dire négative, qui n’entame pas pour le moment notre impatience. En effet, Trainspotting premier du nom fut chez nos cousins anglo-saxons une véritable gifle générationnelle, bien plus encore qu’en France, et on n’est pas surpris de voir sa descendance accueillie aussi fraîchement.

Rendez-vous le 1er mars dans les salles pour vous faire une opinion.