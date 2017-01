Logan : James Mangold se confie sur l'émouvant dernier jour du tournage

Un moment particulièrement émouvant pour l'ensemble de l'équipe.

Les dernières aventures de Wolverine marqueront un véritable tournant dans la vie de Hugh Jackman. L’acteur australien a connu la consécration au cinéma grâce à ce personnage et il le campe depuis 17 ans.

Alors quand il a tourné sa dernière scène dans la peau du mutant, une immense page s’est tournée. James Mangold, le réalisateur de Logan, s’est confié à Cinemablend sur ce dernier jour de tournage :

« C’était un moment très émouvant. C’était juste un moment où on a réalisé qu’il venait de tourner la dernière scène qu’il ferait dans la peau de ce personnage. Et vous savez, il y a eu des embrassades, des pleurs un peu pour tout le monde et puis juste cette idée de "on réalise"… et on a eu plein de moments comme ça. Un moment où vous vous dites "Tiens je crois que c’est la dernière fois que je porte ces trucs."

Mais en réalité, beaucoup de ces instants nous échappent totalement et soudain : "Tu sais quoi ? Je crois que c’était la dernière scène que tu tournais avec Charles et on a même pas fait gaffe". On reste tellement concentré pour faire le meilleur film possible. »

On a vraiment envie de voir ce Logan mais mine de rien, ça nous fait un petit pincement au cœur d’imaginer que ce sera la dernière fois qu’on verra Hugh en Wolverine. Est-ce qu’on versera une petite larme aussi ? Verdict le 1er mars prochain.