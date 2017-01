Avengers : Infinity War ne se passerait pas que sur la planète Terre

Tandis qu'Infinity War débutera bientôt son tournage, les langues se délient petit à petit pour nous apprendre à quelle sauce nous allons être mangés. Et préparez vos slips de rechange, apparemment on partira dans l'espace.

Si l'on se demande encore comment Marvel va réellement introduire Thanos dans son intrigue pour en faire le pire fléau de l'univers à tataner dans Infinity War, une chose est sûre : le studio met les bouchées doubles pour faire de cet affrontement un véritable événement à la fois au sein du MCU et dans le monde du cinéma en général. Pensez-donc, avec la plus grosse concentration de héros réunis dans un même film, tout est là pour que le prochain Avengers soit une date dans l'histoire du cinéma.

Encore faut-il trouver la bonne formule pour que ce petit monde ne se marche pas sur les pieds. Et évidemment, outre les détails du scénario, c'est bel et bien le cadre de l'histoire qui retient toute notre attention. Si le combat se déroule sur Terre, il y a fort à parier que notre très chère planète bleue ne s'en remette. Et ça tombe plutôt bien puisqu'apparemment ce ne sera pas exactement le cas.

Charles Wood, le directeur artistique de Doctor Strange, également engagé sur les deux prochains Avengers, vient de révéler au micro de Comicbook.com que les prochains films ne se cantonneraient pas forcément à notre seul monde :

"J'aime à pense qu'à l'instar de Doctor Strange, vous ne trouverez pas que ces films sont une simple régurgitation. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de mondes à découvrir dans ce film. A chaque page du scénario que vous tournez, vous êtes frappés, choqués, marqués par ce qui se déroule sous vos yeux."

Doit-on comprendre à travers ces paroles qu'Infinity War nous baladera aux quatre coins de l'univers ? C'est tout ce que l'on espère et, quelque part, ce serait plutôt normal, maintenant que Doctor Strange a ouvert la porte de nouvelles dimensions et que Thor : Ragnarok se paye déjà un petit trip interstellaire.

Nul doute que le MCU n'aura bientôt plus le même visage. Réponse le 25 avril 2018.