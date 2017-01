Pierce Brosnan sera-t-il le Cable de Deadpool 2 ?

Ouaip, Deadpool 2 n'a pas fini de jouer avec nos nerfs apparemment. Et on peut dire qu'il fait ça très bien.

Après des débuts compliqués suite à l'abandon de Tim Miller et du compositeur Junkie XL, Deadpool 2 est à présent plus serein et commence tranquillement sa préparation en vue de sa sortie le 12 janiver 2018. S'il reste encore beaucoup de temps, il ne faut pas non plus trainer la patte parce que cela arriera très vite mine de rien.

Alors qu'on ne sait toujours pas de quoi il retournera question scénario, ce qui est sûr, par contre, c'est que l'histoire s'intéressera cette fois à Cable, personnage très connu de l'univers X-Men dont il a déjà été annoncé que ses origines seraient changées pour le bien du script et de sa cohérence avec l'univers qu'ils essayent de mettre en place. Tandis que l'on annonçait en début de projet que ce serait Kyle Chandler qui incarnerait le mutant temporel, l'information a depuis été officiellement démentie et le casting battrait apparemment son plein actuellement à Hollywood.

Le créateur de Deadpool lui-même, Rob Liefeld, vient de twitter pour nous avertir que le casting était colossal :

"Voici ce que je sais. Cable est le rôle le plus prisé d'Hollywood. La file d'attente dépasse la porte et sort du quartier. Croyez-moi !"

Si on est évidemment prêt à le croire sur parole, aucune information n'a pour le moment filtré concernant la liste d'acteurs intéressés ou approchés par le rôle. Dans le même temps, ce gros rigolo de Ryan Reynolds s'amuse encore une fois à brouiller les pistes en publiant sur les réseaux deux photos plutôt funs ou il fait l'idiot en compagnie de notre Logan préféré, Hugh Jackman, ainsi que de l'ex-James Bond Pierce Brosnan. Et la toile de s'enflammer direct en se demandant si ce ne serait pas lui le comédien idéal pour le rôle de Cable et si Reynolds ne venait pas là de nous donner un gros indice.

Nous laisserons évidemment aux experts le soin de débattre sur la question et, pour notre part, nous attendrons une confirmation officielle du comédien ou du studio pour nous emballer. Mais il faut reconnaitre que l'idée est belle et, qu'au final, ce serait plutôt une très bonne idée. Bref, patience.