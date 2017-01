Miguel Ferrer, le papa de Robocop (dans le film) est mort

Après un réveillon bien arrosé, la Mort s'est pris quelques jours de vacances et vient de décider de se remettre au boulot. Pour notre plus grand malheur.

Il est certains acteurs avec lesquels on a grandi, dont le visage nous est devenu plus que familier avec les années sans même parfois connaitre leur nom. Miguel Ferrer était clairement de ceux-là et l'on est donc d'autant plus tristes en apprenant sa disparition.

C'est doncavec une profonde tristesse que nous écrivons ces quelques lignes pour vous annoncer le décès du comédien, à l'âge de 61 ans, des suites d'un cancer. Cousin de George Clooney, Ferre avait traîné ses guêtres un peu partout, entre cinéma et télévision, mais était surtout connu pour avoir interprété Bob Morton, le créateur de Robocop dans le film de Paul Verhoeven.

Il avait également participé à Twin Peaks, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans la prochaine saison et qui marquera sa dernière apparition à l'écran. Les fans de Stephen King le reconnaitront également puisqu'il était l'un des personnages de la mini-série Le Fléau ainsi que le héros des Ailes de la nuit (alias The Night Flier), adapté d'une nouvelle du maître et sorti chez nous directement en vidéo où il incarnait un journaliste ambitieux coincé dans un avion avec un vampire.

Miguel Ferrer a également connu une carrière prolifique à la télévision puisqu'il était notamment l'un des personnages récurrents de NCIS et Preuve à l'appui. N'oublions pas non plus la partie doublage de sa carrière et qui connait le comédien se souviendra évidemment de sa voix si particulière, qui lui avait permis de connaitre un parcours très fourni puisqu'il doublait entre autres Young Justice, Mulan, Superman, Robot Chicken ou encore les aventures de Jackie Chan.

C'est donc un homme très discret mais essentiel de notre jeunesse qui vient de s'éteindre chez lui, paisiblement, entouré de ses amis et de sa famille. Nous aurons l'occasion de le retrouver une dernière fois avec la prochaine saison de Twin Peaks donc, ainsi que dans le nouveau film animé Teen Titans : The Judas Contract où il incarnera rien de moins que Deathstroke.

R.I.P.