Ready Player One : le nouveau film de Spielberg tourné à 60 % en motion capture

Ready Player One ne devrait pas sortir sur nos écrans avant mars 2018.

Pour son prochain film, Steven Spielberg s’est attaqué à la science-fiction en adaptant le livre d’Ernest Cline : Player One. En 2044, la Terre se meurt. Comme la majeure partie de l'humanité, l’adolescent Wade Watts passe son temps dans le monde virtuel d'OASIS créé par James Halliday pour essayer de décrocher une récompense de plusieurs milliards de dollars.

Si quelques photos du tournage ont fuité cet été, on avait encore très peu d’informations sur le film. Heureusement, Tye Sheridan, le jeune acteur qui interprétera Wade Watts, a répondu à quelques questions de Collider sur le film :

« L’idée du film, c’est que ce jeu vidéo, ce monde virtuel est beaucoup plus glamour que la réalité. Les gens ont un boulot dans ce jeu qui s’appelle OASIS, et les gens passent leur vie dessus. Mon personnage est un loser dans le vrai monde.

Le créateur du jeu vidéo est mort et il a laissé des indices à l'intérieur permettant de prendre le contrôle d'OASIS et de remporter des milliards de dollars. Donc cinq ans ont passé depuis sa mort, personne n’a trouvé d’Easter Egg, et je deviens le premier à en trouver un. Mon avatar devient alors une sorte de star dans le jeu vidéo mais dans la vraie vie mon personnage reste un gros loser. »

Au cours de l’interview, il a également révélé que plus de la moitié du long-métrage avait été tourné en motion capture :

« 60 % du film se déroulera dans le monde virtuel et 40 % dans le monde réel. Nous avons tourné 7 ou 8 semaines en motion capture. En fait, tout ce qui se passe dans OASIS a été tourné en motion capture. D’ailleurs je ne sais pas encore à quoi ressemblera mon avatar. C’est un mystère. »

Alors que le tournage est maintenant terminé, Ready Player One est attendu pour le 28 mars 2018 en France. De quoi laisser le temps nécessaire aux nombreuses retouches numériques dont le film aura besoin. Avec Tye Sheridan, on retrouvera au casting Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance et Simon Pegg.