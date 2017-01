Logan, décryptage de la bande-annonce : X-23 contre les Reavers ?

La seconde bande-annonce de Logan est disponible, peut-on deviner des choses en lisant entre les lignes ?

X-23 LE JEUNE CLONE DE WOLVERINE

On le savait officiellement depuis quelques semaines et ce trailer enfonce le cou( ou ses griffes, c'est selon), la jeune fille qui accompagne Logan dans ce nouveau métrage réalisé par James Mangold est bien la légendaire X-23.

On reconnait bien les griffes de X-23 : deux au lieu de trois contrairement à son modèle Wolverine

Dans les comics, X-23 est une jeune fille qui a été clonée à partir de l’ADN de Wolverine. Elle est la 23e tentative, d’où son nom de code. C’est une fille car l’ADN était endommagé au niveau du chromosome Y (spécifique aux hommes). Elle a été conditionnée pour être une tueuse par une organisation voulant recréer le projet Arme X, puis s’est enfuie et après avoir traîné dans la rue un moment (voir le comic book NYX). Elle a depuis rejoint le monde des X-Men, et fait partie de plusieurs équipe. Elle est actuellement le successeur de Logan dans le rôle de Wolverine.

X-23 a eu une enfance vraiment particulière...

LES HEROS LISANT LEURS COMICS ? C'EST POSSIBLE !

Apparemment les X-Men ont droit à des comics à leur effigie, même si Logan semble dire que ce n’est pas une adaptation très fidèle.

Logan ne semble guère apprécier les comics sur les X-Men

C’est un très vieux procédé que de reconnaître l’existence des comics Marvel ou DC au sein même des univers qu’ils dépeignent. On peut se souvenir par exemple d’un vieil épisode de Flash, où son scénariste Cary Bates se retrouve projeté dans le monde de son personnage et l’aide ainsi à combattre ses ennemis. Ou encore du fait que les scénaristes de Marvel contactent les Quatre Fantastiques pour leur demander de leur raconter leurs aventures pour qu’ils fassent des épisodes avec…

Cary Bates dans l'univers de Flash, le personnage qu'il écrit !

LES X-MEN SONT MORTS ?

Quand Logan repose le magazine X-Men, il dit que dans le monde réel les gens meurent. Il semble assez clair qu’il indique que ses équipiers sont tous morts. Voilà qui rejoint donc assez bien l’intrigue de Old Man Logan, le comic book de Mark Millar qui servirait de trame au film. En effet, Wolverine se retrouve berné par Mysterio et tue les X-Men, ce qui le traumatise tellement qu’il tente de se suicider puis change de vie en ayant symboliquement “tué” celui qu’il était.

Les X-Men tués par Wolverine dans Old Man Logan

On ne sait pas si cela sera le cas dans le film, mais le ton qu’il emploie et le fait qu’il semble là aussi “en retraite” pourrait laisser supposer qu'il est dans une situation similaire ou comparable. En revanche, son antagoniste et éventuel manipulateur ne saurait être Mysterio, vu que le personnage fait partie de l’univers de Spider-Man, que la Fox n'a pas le droit d'utiliser à l'écran. Autre possibilité : le comic book montré à l'écran représente Wolverine sauvant Malicia, si dans la réalité le personnage a échouer à protéger les siens, il pourrait tout simpelment se sentir coupable.

Le Wolverine de papier sauve son équipière, mais qu'est-elle devenue en vrai ?

LES REAVERS EN MECHANTS DU FILM ?

La bande qui traque Logan et X-23 semble bel et bien être le groupe des Reavers, des criminels biomécaniques. Le rendu semble différent des originaux, mais on voit bien qu’on a affaire à des cyborgs.

Les Reavers, des mercenaires cybernétiques franchement pas fréquentables

Dans les comics, les Reavers sont d’anciens membre du Club des damnés, des ennemis des X-Men depuis l’époque de la saga du Phénix noir. Il s’agit de Donald Pierce, cyborg haïssant les mutants et renvoyé du cercle intérieur du Club, et de soldats de ce Club transformés en cyborgs après avoir été mutilés par un Wolverine en furie. Tout ce petit monde déteste donc cordialement Logan, et à une occasion ils se ont même amusés à le crucifier en plein désert Australien.

Les Reavers n'aiment vraiment pas Wolverine et se défoulent sur un robot

