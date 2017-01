Logan tranche dans le vif avec un nouveau trailer très sanglant

Depuis que ses premières images sont apparues en ligne, on mourrait d’envie d’en savoir plus sur Logan. Et on peut enfin vous en parler.

Après avoir découvert 20 minutes extrêmement stimulantes du long-métrage, nous attendions la sortie du nouveau trailer de Logan, synonyme de levée d’embargo. Pour découvrir notre opinion sur ces 20 palpitantes minutes, c’est ICI.

En attendant, voici la bande-annonce de la nouvelle (et à priori dernière) aventure du Wolverine interprété par Hugh Jackman. Comme on le savait déjà, le récit est entouré d’un spleen profond, entre la Grande Dépression et les Waste Lands de Mad Max.







Ce dont on ne savait pas grand-chose en revanche, c’était la dégaine des scènes d’action. Et pour ce qu’on en voit, elles s’annoncent non seulement très fluides et percutantes, mais surtout animées par une rage palpable. Gerbes de sang, colère, animalité, Hugh Jackman et la jeune fille qu’il protège se démènent pour échapper aux G-Men cyberpunks envoyés par un gouvernement qui traque les mutants.

Cette bande-annonce est parsemée d'images fortes. X-23, médusant ses adversaires alors qu'elle apparaît, une tête à la main. Wolverine, fasciné par l'enfant. La mine déconfite et émue de Patrick Stewart devant la relation filiale qui se noue. Logan découpant les membres d'un commando venu l'arrêter... L'impatience est à son comble.

Sur les écrans, aux mois de mars, Logan risque bien d’offrir à son héros un départ en beauté.