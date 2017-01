The Discovery : première bande-annonce angoissante de la nouvelle SF métaphysique de Netflix

Et vous, que feriez-vous si on prouvait que la vie existe après la mort ?

Après le très beau succès de The OA, la série viscérale de Brit Marling et Zal Batmanglij, Netflix reste dans la science-fiction métaphysique avec The Discovery. Et comme on a adoré The OA, on a hâte de découvrir ça puisqu’il sera question, une nouvelle fois, de vie et de mort comme le dévoile le synopsis du film :

"La science a prouvé la vie après la mort un an auparavant. Résultat, des millions de personnes se sont suicidées pour démarrer une nouvelle vie. Dans ce monde déchiré, un homme et une femme vont s’efforcer d'accepter leur passé tragique et la véritable nature de la vie après la mort tombent amoureux."

Porté par un casting de folie : Rooney Mara, Jason Segel, Robert Redford, Jesse Plemons ou encore Riley Keough, The Discovery s’annonce particulièrement intrigant. Le long-métrage s’est d’ailleurs dévoilé dans un teaser trailer sublime et angoissant.

Présenté au Festival de Sundance, qui débute aujourd’hui, le film réalisé par Charlie McDowell sera disponible sur Netflix France dès le 31 mars prochain. Vivement !