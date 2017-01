Guillermo Del Toro mobilise ses fans pour faire Hellboy 3

Comme tous les six mois depuis quasiment 10 ans, nous allons parler de l'hypothétique Hellboy 3 et nous allons pleurer un bon coup au passage. Sauf que cette fois, c'est un peu différent.

Hellboy 3, que voilà un nom qui nous fait rêver depuis 2008 et qui est toujours l'occasion de retourner le couteau dans la plaie à chacune de ses évocations. Après le semi échec commercial du second film, il semblait pourtant évident qu'un nouvel épisode ne pointerait pas le bout de son nez. C'était sans compter sur une foule de fans déchainés et son comédien principal, Ron Perlman, qui ont milité pendant des années pour que cela se fasse, sans succès malheureusement.

Après de multiples interventions et tentatives, l'acteur avait même jeté l'éponge l'an passé, confronté à un principe de réalité résolument implacable. Peu aidé il est vrai par un Guillermo Del Toro à la motivation déficiente puisqu'au même moment il perdait les commandes de la suite de Pacific Rim. Nous étions sur le point de faire notre deuil définitif quand, par un étrange coup du sort, notre réalisateur mexicain préféré vient de raviver la flamme de manière inattendue.

Del Toro a en effet posté sur son compte Twitter il y a quelques jours un bien étrange questionnaire en demandant à ses followers s'ils désiraient voir Hellboy 3. En ne laissant que deux réponses possibles : "Oui" et "Putain, oui", avec pour objectif de voir combien de votes pouvaient être faits en 24h. Résultat des courses, pas moins de 8.000 personnes ont répondu (la seconde réponse arrivant évidemment en tête).

On pourrait penser à une action quelque peu sadique de sa part si Del Toro n'avait pas complété son sondage par un autre tweet nous révélant le fond de l'affaire :

"Hellboy 3 est notre chance de faire le bon vote en 2017 ! Si 100.000 personnes y répondent en 24h, je vous promets de m'asseoir avec Ron Perlman et Mike Mignola pour en discuter."

Et on connait le bonhomme, il n'est pas du genre à manquer à sa parole. C'est probablement l'action de la dernière chance pour voir un jour Hellboy 3 au cinéma. Alors, rameutez les copains, sortez les mamies de l'hospice, faites voter les morts façon Tibéri mais bourrez les urnes. Bref, cliquez ici !