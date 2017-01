The Belko Experiment se la joue Battle Royale dans sa nouvelle bande-annonce

Bien qu'il soulève quelques inquiétudes, mine de rien, The Belko Experiment rameute du beau monde puisqu'il est écrit par James Gunn et réalisé par ce taré de Greg McClean, l'auteur de Wolf Creek.

Alors, forcément, avec ces types au commande, il ne faut pas s'attendre à une promenade de santé ou à une pause-café durant laquelle on raconterait des blagues pourries. Non, là, ils ambitionnent clairement de nous montrer le vrai visage de la vie de bureau, où on torture, flingue et découpe à longueur de journée.

Prévu pour le 1er juin 2017, The Belko Experiment dévoile un peu plus de son mystère aujourd'hui en nous proposant sa nouvelle bande-annonce. Un trailer on ne peut plus hystérique qui a le mérite cependant de ne pas trainer en tournant autour du pot. On rappelle que le film racontera l'expérience assez étrange que mène une société sur ses employés, en les enfermant dans les bureaux tout en leur ordonnant de s'entretuer sous peine d'exécuter tout le monde. Et, forcément, il ne faut pas le dire une deuxième fois pour que toutes ces petites fourmis en chemise-cravate ne prennent ce qu'ils ont sous la main pour des armes et commencent le carnage.

Un postulat de départ qui rappelle évidemment le grand Battle Royale et qui semble d'ailleurs être une référence assumée puisqu'elle est même mise en avant dans la bande-annonce, qu'il s'agisse par quelques images ou via la musique. Après, on espère que le film sera aussi subversif et controversé que son modèle, même si on a quelques doutes à ce sujet puisqu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout une production Jason Blum.

Quoi qu'il en soit, du moment que ça défourraille, que c'est bien méchant et sanglant, ce sera déjà pas mal quoi. Pour le sous-texte révolutionnaire, pas de soucis, on ira voir ailleurs.