Les Promesses de l'ombre 2 pourrait finalement voir le jour

Il y a cinq ans, la suite des Promesses de l’Ombre de David Cronenberg a failli voir le jour. Et le film pourrait être à nouveau d’actualité.

David Cronenberg avait beau déclarer en 2012 qu’il abandonnait le projet, il semblerait que le récit imaginé par Steven Knight, dans lequel Viggo Mortensen et Vincent Cassel excellaient, intéresse encore. La preuve, le site My Entertainment World a annoncé que la production des Promesses de L’ombre 2 commencerait au printemps, sous un nouveau titre : Body Cross.

Reprenant là où s’achevait le film de 2007, nous retrouvons le caïd incompétent Kirill, qui croit que lui et son homme de main Nikolai ont vraiment hérité du trône qu’occupait son père, ignorant que Nikolai est en réalité un agent infiltré travaillant pour les services secrets russes.

Un synopsis qui paraît compatible avec celui qu’évoquait David Cronenberg en 2012, au moment de se retirer, alors que Mortensen et Cassel étaient officiellement attachés à cette séquelle.

« Je voulais vraiment voir Nikolai revenir en Russie, parce que l’idée du premier film était de montrer des russes en exil à Londres, sans jamais les montrer en Russie. En d’autres termes, on expérimente leur exil alors qu’ils veulent recréer un peu de Russie à Londres. Dans le scénario original, il y avait quelques scènes en Russie et je pensais que l’ensemble était meilleur si on les retirait. La Russie leur manque mais on ne la voit jamais.

Dans la suite, nous aurions vu Nikolai rentrer en Russie et cette dernière aurait été de plus en plus présente. En ce qui me concerne, je ne suis plus impliqué. »

Allez David… Reviens du côté de la mafia Russe couper des doigts…