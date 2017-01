24 : le producteur révèle pourquoi il a abandonné l'adaptation cinéma

Le producteur Brian Grazer a beau avoir un rutilant CV long comme le bras, il n’a jamais réussi à produire l’adaptation de 24 Heures Chrono dont il rêvait.

Alors que le remake de la série culte de la Fox va débarquer sous peu, la nostalgie s’empare de bon nombre de spectateurs. Deadline en a profité pour interroger un des artisans du succès du show. Ce dernier est notamment revenu sur un projet qui ne vit jamais le jour, malgré l’excitation ed beaucoup de fans : l’adaptation sur grand écran des aventures de Jack Bauer.

« C’est simplement que ça marchait mieux à la télévision. On ne trouvait pas le bon univers pour cette histoire, le bon lieu. Les Etats-Unis ne semblaient pas authentiques alors que cela correspondait parfaitement au show. Nous avons essayé dans des pays européens, mais ça ne fonctionnait plus économiquement, on ne pouvait plus trouver assez de budget. Du coup, on ne trouvait pas le bon décor, on ne trouvait pas la bonne histoire, et c’était toujours trop cher. »

Gageons que si le succès du remake de 24 Heures Chrono est au rendez-vous, les studios redoubleront d’imagination pour amener Jack (Kiefer Sutherland) ou son remplaçant dans les salles obscures. Verdict prochainement, avec la diffusion de 24 : Legacy, le 5 février prochain aux Etats-Unis.