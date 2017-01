La Lisière : un court-métrage SF français aux airs de The Revenant

Disponible jusqu’au 23 janvier sur Internet, La Lisière est à ne pas manquer.

« Dans un avenir proche, au cœur d'une forêt du nord où règne l'anarchie, la jeune Hawa et son père survivent, réfugiés parmi tant d'autres. Lors d'un vol de vivres, Hawa perd ce qu'elle a de plus cher. Elle s'engage alors dans un périple pour retrouver les voleurs jusqu'à la lisière de cette forêt. »

Très sombre, La Lisière rappelle dès les premières images la forêt dense et menaçante de The Revenant. Ici et là, le court-métrage s’inspire également du post-apocalyptique La Route et sans doute de l’univers d’Alien, créé par Ridley Scott, lors des scènes nocturnes.

Bien que freiné par sa durée (mais c’est le format qui veut ça), le jeune réalisateur français Simon Saulnier réalise une petite perle post-apocalyptique très prenante magnifié par la photographie de Thierry Pouget (Gibraltar). Le tout est parfaitement accompagné par la musique d’Alex Cortès connu pour son travail sur Martyrs et plus récemment Arès.

Disponible seulement une semaine sur Internet jusqu’au 23 janvier prochain, La Lisière est à ne surtout pas manquer. Ce n’est pas la première fois que Simon Saulnier s’attaque à la science-fiction puisqu’il avait réalisé le court-métrage Babylone en 2008. En ce moment, le français de 28 ans, œuvre sur son premier long-métrage : Capture. L’histoire d’un photographe de guerre kidnappé par un cartel de la drogue.