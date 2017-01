Wonder Woman : une inquiétante rumeur évoque un film complètement raté

Après un Batman V Superman décrié malgré ses immenses qualités et un Suicide Squad qui a rendu aveugle la moitié de la population mondiale, Warner tient peut-être avec Wonder Woman l’opportunité de se refaire. Ou pas.

Grâce à des bandes-annonces saisissantes, un casting prometteur et l’ambition d’être le premier film de super-héros féminin, Wonder Woman fait déjà saliver bien des spectateurs. Mais les petits gars de ComicBookMovie.com ont peut-être de très mauvaises nouvelles pour tous ceux qui attendent le film de pied ferme.

D’après le site (pas toujours très rigoureux dans son relais des rumeurs et autres bruits de couloir), le studio serait un peu en panique devant le résultat final, proche du grand n’importe quoi, comme l’explique un des rédacteurs.

« Alors, je ne veux désespérer personne. Un membre de notre communauté a obtenu des informations d’une source qui a brisé mon petit cœur cette semaine, parce que je crois dur comme fer que Wonder Woman va être génial. Or, j’ai entendu que le film craignait, de la bouche de la même personne qui m’avait annoncé que Batman V Superman craignait…

La personne avec laquelle j’ai échangé… Sa réponse a été : « Je suis très déçu par ce que j’ai vu, et j’ai le sentiment qu’on est toujours face aux mêmes problèmes. C’est complètement désarticulé, il n’y a pas de cohérence narrative. C’est juste très mal construit. »

Plusieurs réflexions s’imposent. Pour commencer, les propos rapportés ici sont très difficilement vérifiables et donc sujets à caution. Sans compter qu’à nos yeux, Batman V Superman, notamment dans sa version longue est une franche réussite, ample, mythologique et surpuissante. Entendre dire que Wonder Woman serait du même tonneau n’est donc pas pour nous inquiéter.

De même, le film n’est pas attendu sur les écrans avant juin, et le chaos narratif évoqué plus haut pourrait n’être lié qu’à l’avancement du montage pas forcément encore définitif.

En revanche, ce qui demeure crédible et qu’on est en droit de redouter, c’est qu’à la manière de Suicide Squad, Warner ait exigé une transformation radicale du métrage et de sa tonalité, le mutilant et le transformant en gros pudding absurde. Espérons que la réalisatrice Patty Jenkins aura su protéger l’intégrité artistique d’un des blockbusters les plus attendus de 2017.