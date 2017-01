Les Gardiens de la Galaxie 2 : Des jouets dévoilent l'apparence d'Ego, la planète vivante

Cela fait bien longtemps que la façon de vendre et de teaser un film a plus ou moins dégagé la notion de surprise, surtout avec Internet et les réseaux sociaux où tout se sait quasiment en temps réel. Mais se faire spoiler par des jouets, ça, on a toujours autant de mal à le vivre.

Et pourtant la pratique n'est pas nouvelle puisqu'à chaque grosse production Marvel on a droit à quelques jouets qui vendent la mèche plusieurs mois avant la sortie du film. Généralement, il s'agit de LEGO qui nous sort des dioramas, jouant même sur cette technique pour nous induire en erreur (voire à ce titre Doctor Strange).

Mais là, quand même, on trouve qu'ils poussent le bouchon un peu loin. En effet, l'apparence d'Ego, le personnage central des Gardiens de la Galaxie 2, était jusqu'à présent un des secrets les mieux gardés d'Hollywood, d'autant plus que sa transposition du comics à l'écran nous paraissait impossible, ce qui augmentait encore plus notre impatience de savoir comment James Gunn s'était débrouillé.

En effet, dans le comics, Ego est une vraie planète, vivante et consciente et il semblait difficile pour la production de faire de même, surtout en utilisant Kurt Russell pour le personnage. Apparemment, le problème a été contourné de la manière la plus simple qui soit puisque deux fabricants de jouets, Funko et Dornz viennent de révéler leurs premières figurines consacrées au film et au personnage. Et voilà-t-y pas qu'Ego se retrouve avec une apparence humaine, ce qui est bien plus pratique on en conviendra tous.

Avec son petit air d'Obi-Wan Kenobi sur le retour qui aurait piqué les fringues d'Han Solo, difficile de se faire une vraie idée de l'importance du personnage dans l'histoire. Cela dit, il ne s'agit peut-être pas des versions définitives du personnage et rien n'indique qu'il conserve cette apparence tout au long du film. En effet, si ça se trouve, il est humain au début et se transforme en planète plus tard. Allez savoir.

En tout cas, on l'a un peu mauvaise de s'être fait spoiler comme des débutants par des jouets.