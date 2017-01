Warner préparerait un remake américain de l'Attaque des Titans

Les mangas et les animés ont le vent en poupe en ce moment et on est particulièrement ravis de cette nouvelle, même si on flippe toujours quand de gros américains annoncent qu'ils mettent leurs doigts gras dessus.

Et la nouvelle mode du moment semble être l'adaptation à tours de bras des grandes licences mangas de ces 20 dernières années. Si nous avons eu droit récemment à trois films Kenshin le Vagabond, que Ghost in the Shell est en finitions, que Fullmetal Alchemist est en tournage et qu'une version yankee de Death Note est en préparation, L'Attaque des Titans va lui aussi connaitre une nouvelle actualité.

Déjà parce qu'après une attente interminable, la saison 2 de l'animé devrait bientôt arriver, mais aussi parce que l'on vient d'apprendre par Deadline qu'un remake était à l'étude.De ce que l'on en sait, le remake live sera produit et distribué par la Warner en la personne de David Heyman, qui n'est rien de moins que le producteur des Animaux Fantastiques. Excusez du peu.

En termes d'adaptation, il semblerait qu'il s'agisse moins d'une relecture du manga ou de l'animé mais bel et bien des deux films live japonais sortis il y a peu. Des métrages qui n'ont pas vraiment convaincus les fans d'ailleurs, empêtrés dans des problématiques de budget logiques et prévisiles en regard d'une telle entreprise et handicapés par cette fâcheuse tendance des acteurs japonais au sur-jeu le plus dramatique. Comme en plus, le tout a été assez édulcoré, on se doute bien que le résultat n'a pas fait que des heureux.

Difficile de savoir par contre quelle orientation prendra ce fameux remake. Il faudra patienter jusqu'à ce que Warner annonce officiellement en avoir acquis les droits pour en savoir plus. Cela dit, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Confiée aux bonnes personnes et avec des moyens conséquents, le résultat peut sacrément en valoir le détour.