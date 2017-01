Karen Gillan se confie sur le retour de Nebula dans les Gardiens de la Galaxie 2

Les Gardiens de la Galaxie doit aussi une partie de son énorme succès à l'imposante galerie de personnages colorés et exotiques que le film nous a proposé. En tête de laquelle se trouve évidemment Nebula.

Au-delà d'être un simple film de science-fiction gavé d'action, Les Gardiens de la Galaxie était avant tout un film qui parlait de la famille. Celle de l'on vient et celle que l'on se crée. Et tous les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais, n'échappaient pas à leur famille dysfonctionnelle. Les Gardiens eux-mêmes se réunissaient par la force des choses, conscients qu'ensemble ils pourraient survivre, s'épauler et se réaliser.

De ce que l'on en sait de l'histoire du prochain film, Les Gardiens de la Galaxie 2 devrait encore plus creuser cette thématique puisque cette fois on s'intéressera quand même au père de Star-Lord, Ego, la planète vivante. Mais ce ne sera pas le seul aspect du film à traiter ce thème puisque dès lors que l'on a appris que Nebula serait elle aussi de retour, nous avons compris qu'elle et Gamora auraient probablement des comptes à régler à ce sujet. En effet, les deux femmes se sont tirées la bourre pendant tout le premier film pour s'attirer les faveurs de leur "père" et Nebula en a payé le prix cher. Autant de pistes très intéressantes pour la suite, que son interprète Karen Gillan a évoqué au micro de TheWrap à l'occasion d'une petite interview :

"Nous savons que Nebula est une jeune femme particulièrement en colère avec des problèmes relatifs à son père. Mais dans le second film nous verrons à quel point son père lui en a fait baver, toute la douleur qu'il lui a causé et nous allons plonger directement dans la relation entre elle et sa soeur Gamora. Je pense même que nous pourrons éprouver un peu de sympathie pour Nebula cette fois parce que nous commençons vraiment à voir ses failles émotionnelles. On m'a permis d'explorer cet aspect d'elle et j'ai pu l'emmener dans une toute autre dimension. J'ai été très heureuse de pouvoir le faire."

Une orientation prometteuse donc pour un personnage aussi charismatique et torturé que Nebula et qui devrait, en toute logique, lui permettre d'évoluer dans une direction des plus passionnantes, bien au-delà des Gardiens de la Galaxie. Car, comme le précise la comédienne :

"Je ferai une petite apparition dans les prochains films Avengers."

Il nous tarde donc de voir quel sort lui sera réservé dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et, ça tombe bien, le film sort bientôt. Le 26 avril prochain précisément.