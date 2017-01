John Wick 2 : Keanu Reeves seul contre tous sur les nouvelles images dévoilées

Keanu Reeves aime se battre, ça tombe bien il va encore bien se bastonner le 22 février prochain.

Plus qu’un gros mois avant de revoir notre vieil ami Keanu Reeves dans la peau du tueur à gages John Wick. Il faut dire que ce second volet annonce du très lourd avec un John Wick plus remonté que jamais.

Cette fois John Wick débarque à Rome pour affronter les tueurs les plus dangereux du monde. Combat en discothèque ou en voiture, avec des flingues ou un couteau, John Wick 2 s’annonce très spectaculaire. Les nouvelles images dévoilées par la production promettent une chasse acharnée contre le tueur à gages.

Aux côtés de Keanu Reeves, on retrouvera Ian McShane, déjà présent dans le premier volet, mais aussi Laurence Fishburne, Ruby Rose, Peter Stormare, John Leguizamo, Common ou encore Riccardo Scamarcio. Le film sortira le 22 février prochain.