Logan : interviewer Hugh Jackman ça vous tente ?

Logan sortira le 1er mars prochain en France et on pourra enfin vous parler de ce qu'on a vu dans quelques jours.

A quelques semaines de la sortie des dernières aventures de Wolverine avec Logan, on attend toujours la nouvelle bande-annonce. Mais bonne nouvelle, avec un peu de chance vous allez pouvoir rencontrer Hugh Jackman pour la promotion du film grâce au concours lancer par le site américain Collider.

Pour cela, il vous suffit de prouver que vous êtes le plus grand fan de Wolverine grâce à une lettre, une vidéo ou une photo à thecollidermailbox@gmail.com. Si vous êtes le grand vainqueur, vous aurez la chance d’interviewer Hugh Jackman à New-York le 4 février prochain. Et ce n'est pas tout, vous pourrez aussi découvrir le film un mois avant tout le monde.

Seule petite précision, avoir plus de 18 ans et vivre aux Etats-Unis. Le jeu étant ouvert jusqu’au 24 janvier prochain, on avoue que ça fait un peu court pour déménager aux States mais pour rencontrer son idole, on est prêt à tout non ? Logan sortira le 1er mars prochain en France.